Minister lover tysk Tesla før 2022

Tesla har tre «gigafabrikker» i drift som produserer Model S, 3 og Y. Den første ble bygget i Nevada, etterfulgt av én i Buffalo, New York, og den siste er i Shanghai.

I tillegg skal produksjonen snart være oppe å gå ved den nye fabrikken i Berlin, samt at en tredje amerikansk fabrikk er under konstruksjon i Austin, Texas.

Snart har vært nøkkelordet i Tyskland, ettersom produksjonsoppstarten for fabrikken 35 kilometer sør-øst for sentrumskjernen i Berlin har møtt på flere forsinkelser og utfordringer. Opprinnelig var det planlagt produksjonsstart i juli i år, men miljøvernere har stukket kjepper i hjulene for Tesla.

Nå skal derimot det meste være på plass for snarlig produksjonsstart ved fabrikken på mer enn en halv million kvadratmeter.

Det siste folkemøtet med regionale miljøvernmyndigheter og representanter fra lokalbefolkningen ble nemlig avholdt mandag denne uken. Der var også Brandenburgs økonomiminister Jörg Steinbach tilstede, og uttalte at det vil bli produsert elbiler ved Berlin-fabrikken i 2021, ifølge bilnettstedet Insideevs.

TESLAVEI: Tesla mangler bare sluttspurten for å kunne starte produksjonen av elbiler i Berlin. Her fra byggestart i 2020. Foto: Bloomberg

Forsikringer

Steinbach skal ha uttalt at møtet gikk ryddig for seg, og at de endelige godkjenningene Tesla trenger for å starte produksjonen «vil komme uten store utfordringer».

En av godkjenningene elbilprodusenten trenger er fra de regionale miljømyndighetene, som blant annet har uttrykt bekymring for grunnvannet på grunn av batteriproduksjonen, melder DW.com.

Det løsnet samtidig litt for Tesla tidligere i november da det mottok to godkjenninger fra Brandenburgs miljødepartement. Godkjenningene omfattet fabrikkens renseanlegg for spillvann og installasjoner av teknisk utstyr, samt oppføring av rørbroer med tilhørende beslag og pumper, ifølge Teslarati.

Flere nettsteder melder også om at det skal ha rullet ut noen få nye eksemplarer av Tesla Model Y fra Berlin-fabrikken.

Høye mål

Tesla anslår at det skal klare å produsere rundt en halv million elektriske biler i året i den tyske hovedstaden, og at det skal ansette inntil 12.000 personer tilknyttet fabrikken.

Full produksjon på en halv million biler vil mest sannsynlig ikke skje før tidligst i 2023, og Musk har tidligere uttalt at selskapet håper å kunne produsere rundt 5.000-10.000 biler i uken i løpet av 2022.

I tillegg til bilproduksjon er det også planlagt en betydelig produksjon av battericeller ved anlegget.

Samtidig som det nærmer seg åpning i Berlin har Tesla sendt inn sluttpapirene på fabrikken i Austin. Ifølge papirene skal selskapet ha satt 31. desember som sluttdato for byggingen, melder Insideevs.