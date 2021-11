Toppsjefen i det tyske bilkonsernet Volkswagen, Herbert Diess, er svært presset etter uttalelsen i oktober om at han så behovet for å si opp 30.000 ansatte ved selskapets største produksjonsanlegg i Wolfsburg.

Tirsdag møttes ledergruppen og representanter for de ansatte i Volkswagen for å diskutere fremtiden til Diess, men det ble ikke tatt noen endelig beslutning, ifølge to kilder med kjennskap til saken, melder Automotive News Europe.

Møtet foregikk likevel ikke uten dramatikk.

«Situasjonen er veldig spent, og utfallet er ikke gitt. Jeg kan ikke si noe mer», sier en kilde som ikke vil bli navngitt til Automotive News Europe.

Toppsjefen og representantene for de ansatte har ikke bare vært misfornøyd med uttalelsen om jobbkuttet. I tillegg har Diess lederstil og elektrifiseringsstrategi blitt kraftig kritisert.

Endre stil

Nyhetsbyrået Reuters har også vært i kontakt med en anonym kilde som mener at komiteen vil trenge mer tid til å finne et kompromiss som vil tilfredsstille alle parter.

I komiteen inngår blant annet lederen for ansattforeningen, Daniela Cavallo, og representanter for majoritetsaksjonærfamiliene Porsche og Piech. En avtale kan avhenge av at Diess endrer lederstil, ifølge Reuters.

Kilder nær forhandlingene har også uttalt til Automotive News Europe at en løsning på topplederproblemet mest sannsynlig vil komme i form av en pakkeavtale som inkluderer kunngjøringen av nye styremedlemmer, samt en mer forutsigbar plan for de ansatte.