Svakeste oktober siden 1956

Ikke siden 1956 har bilproduksjonen på De britiske øyer vært så lav som nå.

64.729 biler rullet ut av britiske fabrikker i oktober. Det er 41,4 prosent færre enn i oktober 2020, og det laveste nivået for denne måneden siden 1956, melder Reuters og viser til tall fra bransjeforeningen Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Halvledermangelen og fabrikknedstengninger får skylden for den kraftige nedgangen.

Samlet i perioden januar–oktober produserte de britiske bilfabrikkene 721.505 biler, som er 2,9 prosent færre enn i tilsvarende periode i fjor. Også i fjor var det imidlertid forstyrrelser i produksjonen, da forårsaket av spredningen av coronaviruset.

I likhet med i fjor ventes den totale årsproduksjonen å havne under millionen. SMMT venter imidlertid at den skal over millionen igjen i 2022, ifølge nyhetsbyrået.