Tesla sier nei til statsstøtte

Tesla har trukket tilbake søknaden deres om statsstøtte til den planlagte batterifabrikken utenfor Berlin. Det ble kjent etter at konsernsjef Elon Musk kunngjorde at elbilprodusenten motsetter seg alle former for subsidier, melder Reuters.

I januar godkjente EU en plan om å gi statlige subsidier til batteriproduksjon til elbiler. Det ble sett på som en svar for å hjelpe bransjen med å redusere importen fra Kina.

Søkte om 11,7 mrd.

Det var på forhånd ventet at Tesla ville motta 1,14 milliarder euro, rundt 11,7 milliarder kroner, i støtte fra EU for å finansiere batterianlegget i Grünheide i Brandenburg – hvor av en endelig avgjørelse var ventet innen utgangen av året.

«Tesla har informert det føderale finansdepartementet og Brandenburgs finansdepartement at de trekker tilbake IPCEI-søknaden deres om statlig finansiering av batterifabrikken i Grünheide,» sa en talsperson for Tesla.

Byggeplanene for anlegget vil ikke bli påvirket av avgjørelsen, forsikrer Tesla.

«Det har alltid vært Teslas syn at alle subsidier bør elimineres», skrev Musk på Twitter som svar på en tweet fra en annen bruker etter at Tesla hadde kunngjort at de trakk tilbake finansieringssøknaden.

Anslag fra det tyske finansdepartementet viser at Tesla har investert 5 milliarder euro i batterianlegget.

SNART KLAR: Teslas gigantfabrikk i Grünheide utenfor Berlin Foto: Bloomberg

Gigafactory snart klar

Det er imidlertid ikke bare batterier Tesla skal bygge i Tyskland. For i samme område som batterifabrikken, driver verdens mest verdifulle bilprodusent for tiden og setter opp en europeisk Gigafactory. Og selv om Tesla har støtt på noen hindringer på veien, skal amerikanerne ha gjort store fremskritt de seneste ukene.

Også her skal elbilprodusenten ha søkt om regional finansiering fra Brandenburg i november i fjor, men denne søknaden skal ikke være trukket, opplyser talsperson for finansdepartementet i Brandenburg. Beløpet som Tesla søkte om er ikke kjent, men ifølge nettsiden til finansdepartementet pleier investeringer på over 100 milliarder euro å motta en støtte på 6,8 prosent.

I forrige uke ble den seneste runden med innspill fra publikum og berørte avsluttet, og Musk har sagt at håper på en formell oppstart av produksjonen innen slutten av året, og at den vil øke så rask som mulig etter det.

Tesla anslår at det skal klare å produsere rundt en halv million elektriske biler i året i den tyske hovedstaden, og at det skal ansette inntil 12.000 personer tilknyttet fabrikken.

Skulle startet i juli

Tesla hadde opprinnelig planlagt å begynne produksjonen 1. juli i år, men byråkrati og planer om å bygge en battericellefabrikk på stedet forsinket prosjektet. I tillegg har elbilprodusenten også blitt nødt til å legge ned arbeidet i perioder med deres første gigantfabrikk i Europa, for å måtte bevise at de ikke forstyrret slanger og øgler som sover i området.

Dette har gjort at Musk tidligere har uttrykt sin irritasjon for tyske lover og prosesser, og sa i et brev til myndighetene i april at landets komplekse planleggingskrav sto i veien for å bekjempe klimaendringene.