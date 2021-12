Den kinesiske smarttelefon- og elbilprodusenten Xiaomi skal åpne en ny fabrikk for elbiler i Beijing. Planen er at den nye fabrikken skal kunne produsere 300.000 elbiler årlig, skriver Reuters. Til sammenligning har Teslas «Gigafactory» i Shanghai en produksjonskapasitet på 250.000 biler årlig.

ALLSIDIG: Xiaomi er mest kjente for å lage smarttelefoner, men nå satser de på elbiler også. Her Xiaomi Mi Note 10 Pro. Foto: Dreamstime

Gigantfabrikken vil bli bygget i to faser, og Xiaomi vil i tillegg plassere hovedkvarteret for bilvirksomheten i Den økonomiske og teknologiske utviklingssonen i Beijing, hevder det statlige støttede utviklingsbyrået Beijing E-Town.

Etter planen vil fabrikken kunne være i full drift i 2024.

Xiaomi gikk ut i mars at de ville forplikte seg til å investere 10 milliarder dollar i en ny elbilavdeling over de neste ti årene, og i august fikk selskapet fullført registreringen av elbilvirksomheten.



For å stimulere for innenlandsk salgsvekst av mobiltelefoner har selskapet åpnet tusenvis av butikker. Men i det lengere løp er planen å bruke disse butikkene som en kanal for å også selge elbiler, skriver Reuters.