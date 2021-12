Den japanske bilprodusenten Nissan Motor har kunngjort at de vil bruke 2 billioner yen, rundt 160 milliarder kroner, i løpet av de neste fem årene for å akselerere elektrifiseringen av selskapets kjøretøy.

Nissan er for tiden Japans 3. største bilprodusent, og dette er deres første omfattende elektrifiseringsplan, til tross for at de står bak en av de største suksessene i elbilsegmentet med Nissan Leaf, melder Reuters.

Vil ha billigere elbiler

Nissan kommer til å bruke dobbelt så mye som de har gjort de ti forgående årene på elbilsatsingen, ettersom konkurransen i segmentet stadig blir tøffere.

POPULÆR: Det er solgt over 500.000 Nissan Leaf i Norge siden den ble introdusert i slutten av 2010. Nå utvider Nissan elbilsatsingen sin. Foto: Håkon Sæbø

Innen 2030 er planen å ha introdusert 23 elektrifiserte kjøretøy, det inkluderer 15 helelektriske kjøretøy, samtidig som at bilprodusenten vil redusere kostnadene for litiumionbatterier med 65 prosent i løpet av åtte år. Etter planen vil de introdusere en solid-state-batterier innen mars 2029 som visstnok skal være en gamechanger.

Dette vil gjøre elbiler rimeligere for flere sjåfører, hevder Makoto Uchida.

«Vi vil fremme vår innsats for å demokratisere elektrifisering,» sa Uchida under en presentasjons over nett.

Ifølge Reuters var det ikke alle analytikerne som ble imponert, og påpekte heller at Nissan allerede ligger bak konkurrentene sine i elektrifiseringen.

Bygger batterifabrikk i UK

På FNs klimatoppmøte i Glasgow inngikk store bilprodusenter, som General Motors og Ford, en forpliktende avtale om å fase ut forbrenningsmotorene innen 2040. Nissan derimot har ikke forpliktet seg til å slutte med bensinbiler.

Imidlertid er japanerne klare for å konkurrere om den økende etterspørselen etter elbiler, og lovet i sommer å investere 1,4 milliarder dollar ed sin kinesiske partner Envision AESC om å bygge et gigantisk batterianlegg i Storbritannia som vil drive 100.000 biler i året.

Nissan-konkurrent og verdens største bilprodusent målt ut ifra volum, Toyota, nektet også å skrive under på Glasgow-løftet, men satser også tungt på batteriproduksjon. Toyota planlegger å ha 15 batterielektriske kjøretøy (BEV)-modeller globalt innen 2025 og vil bruke 13,5 milliarder dollar innen 2030 for å utvikle billigere, kraftigere EV-batterier. Målet er å kunne introdusere solid-state-batterier innen midten av 2020-tallet.

Solid-state-batterier er attraktive for bilprodusenter fordi de er mer energitette og mindre utsatt for å ta fyr enn flytende litium-ion kraftpakker. De er imidlertid utsatt for sprekker og er for tiden dyrere å produsere.