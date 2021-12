Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ble mandag ettermiddag enige om et nytt budsjettforslag. For bilistene ble flere av punktene i det første alternative budsjettet videreført, men enkelte forslag er blitt justert.

Et av forslagene det kom sterke reaksjoner på, var å fjerne skattefordelen på ny elektrisk firmabil. I 2020 og 2021 er elbiler blitt verdsatt til 60 prosent av nybilprisen i firmabilbeskatningen, men den fordelen ble foreslått fjernet i Støre-regjeringens første budsjettforslag.

Det ville bety at beskatningen ble like høy for elbiler og biler som går på fossilt drivstoff.

I det nye forslaget ble det klart at endringen blir langt mindre dramatisk enn først foreslått, ved at rabatten i listeprisen blir redusert fra 40 til 20 prosent fra nyttår.

– Vi er glade for at regjeringen tok til fornuft og begrenset økningen til beskatning av 60 prosent av bilens listepris i dag til 80 prosent i 2022, sier direktør Jan Traaseth i Motor Gruppen.

Han mener at det med skattefordelen vil ligge et økonomisk incentiv til å velge elbil som firmabil, og at det er rett og rimelig at brukeren av en el-firmabil beholder en økonomisk fordel som oppveier noe av ulempen med å måtte bruke ekstra tid på å bortelade firmabilen.

Størst økning

I det nye budsjettforslaget vil de minste el-firmabilene komme dårligst ut og få størst skatteøkning.

Med dagens regler vil firmabilbiler med listepris på 325.400 kroner skattlegges for 30 prosent av listeprisen, mens eventuell overskytende del skattlegges med 20 prosent. I praksis betyr det at såfremt bilen koster mindre enn 325.400* kroner, så er skatterabatten i dag 12 prosent (40 prosent av 30 prosent) av listeprisen, mens den er lavere desto dyrere bilen er.

Denne reduseres altså til 6 prosent neste år.