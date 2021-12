Japanere vil kun selge el- og hydrogenbiler i Europa

Den japanske bilprodusenten Toyota har lenge satset utelukkende på hybridteknologi, men har etter hvert måtte slenge seg på den helelektriske bølgen.

Torsdag presenterte selskapet sin første elbil med navnet bZ4X, og under presentasjonen ble det lovet at batteriet skal være god for mer enn én million kilometer.

Det kommer åpenbart flere elektriske biler i porteføljen, siden japanerne nå har bestemt seg for at alle nybilene som selges i Europa skal være helt elektriske innen 2035.

For å nå målet skal halvparten av modellutvalget bestå av elbiler og biler med hydrogen drivlinje innen 2030, ifølge en melding fra selskapet.

Toyota mener også at el- og hybridbilene vil sørge for at europasalget bikker 1,3 millioner enheter i 2022, opp fra 1,07 millioner i år.