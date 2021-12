Rod Lache i investeringsselskapet Wolfe Research synes opphisselsen rundt Fords dreining mot elbiler har gått for langt, etter at aksjen har steget 121 prosent i år.

Lache vil heller anbefale GM som er «bare» opp 39 prosent i år, melder CNBC.

Kursmålet til Ford blir likevel hevet fra 19 til 22 dollar pr. aksje, som tilsier en oppside på nesten 15 prosent fra børsslutt fredag.

En del av Fords transformasjon til å bli et selskap som leverer neste generasjons biler, innebærer oppkjøp av forskjellige selskaper og startups. Men Wolfe-analytikeren tror ikke Ford vil bli belønnet av markedet av den grunn, skriver CNBC.

STORE PLANER: Ford-sjef Jim Farley da selskapet presenterte planene om batterifabrikk i Tennessee og Kentucky i Frankfort, Kentucky i slutten av september. Foto: Bloomberg

Bygger batterifabrikker

Etter en treg start med å komme seg over til elbilmarkedet, har Ford begynt å satse tungt på utslippsfrie biler. I høst kom det også frem at selskapet, sammen med det sørkoreanske SK Innovation, planlegger å bruke 11,4 milliarder dollar, tilsvarende 100 milliarder kroner, på bygging av tre batterifabrikker i USA. I tillegg til en egen produksjonslinje for den svært populære elektriske F-serien i USA.

Fabrikkene skal bygges i Tennessee og Kentucky og representerer den største investeringen i bilprodusentens historie. Satsingen vil skape 11.000 nye arbeidsplasser og vil gjøre Ford i stand til å produsere én million elbiler i året.



Medeier i Rivian

I tillegg var Ford en stor aksjonær i elbilprodusenten Rivian før selskapet gikk på børs. Men like før børsnotering fjernet Ford en representant for selskapet fra Rivians styre, samtidig som at Amazon gikk til eierandel på rundt 20 prosent i elbilprodusenten.

Da Rivian gikk på børs spratt elbilprodusenten rett til himmels og ble fort en av verdens mest verdifulle bilmerker – mer verdt enn både Ford og GM. Selv om selskapet har falt noe i etterkant.