Advarer om at 500.000 mister jobben med elbilskiftet

EU har foreslått et forbud mot produksjon av biler med forbrenningsmotor fra 2035, som en del av en bredere tiltakspakke mot klimaforandringene. En ny rapport fra bransjeorganisasjonen European Association of Automotive Suppliers (Clepa) viser at et slikt forbud vil kunne føre til at en halv million arbeidsplasser forsvinner i EU, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

70 prosent av arbeidsplassene som ventes å gå tapt i denne omstillingen, ventes å forsvinne innenfor perioden 2030 til 2035.

Estimatene er basert på en undersøkelse utført for Clepa blant rundt 100 bedrifter i bransjen. Bransjeforeningen advarer nå om store sosiale og økonomiske konsekvenser med denne massearbeidsløsheten.

226.000 nye jobber

Rapporten, utarbeidet i samarbeid med PwC, viser imidlertid også at det vil bli skapt 226.000 nye arbeidsplasser med omstillingen til ny, utslippsfri bilteknologi.

Netto bortfall av arbeidsplasser estimeres dermed til 275.000 fra nå og frem mot EU-forbudet.

Clepa representerer mer enn 3.000 leverandører til bilbransjen.