Vil ha hydrogen inn i norsk tungtransport

– Flere produsenter forbereder nå produksjon av hydrogenlastebiler. Det er på tide å få på plass et program med støtteordning og insentiver for å bygge ut et nettverk av fyllestasjoner og for anskaffelse av hydrogenlastebiler, sier Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn og prosjektansvarlig for H2 Truck.

FORNØYD: Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn og prosjektleder for H2 Truck. Foto: Evig Grønn/Kristin Svorte

H2 Truck har som mål å få de første 100 hydrogenlastebilene til Oslo-regionen, med tilhørende infrastruktur. Gjerløw ser på samarbeidet med Quantron som et gjennombrudd for prosjektet, og for utrullingen av utslippsfrie lastebiler i Norge, kommer det frem i en felles pressmelding fra selskapene.

– Quantrons initiativ er akkurat det vi trenger. Transportnæringen er klar til å gå over til nullutslipp, og hydrogen vil være en del av løsningen. Det vi trenger nå er lastebilene, og jeg er glad for å samarbeide med Quantron for å kickstarte utrullingen av hydrogenlastebiler i Norge, sier Gjerløw.

Utslipp fra tungtransport Veitrafikk står for 17 prosent av de totale klimagassutslippene, og over halvparten av utslippene fra transportsektoren.

Utslippene fra tungtransport har økt de siste årene, til tross for økt bruk av biodrivstoff og mer effektive kjøretøy, og utgjør ca. halvparten av utslippene fra veitrafikken.

Utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler var i 2019 på totalt 4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Kilde: Miljødirektoratet

Leverer til Norge i 2023

Quantron ble etablert i 2019 som en høyteknologisk spin-off av Haller GmbH & Co, som tilbyr elektriske lastebiler og busser i alle vekt- og størrelsesklasser til kommersielle kunder og kommuner.

Tyskerne skal etter planen starte med produksjon av hydrogenkjøretøy i 2022, og skal kunne levere lastebiler til Norge i 2023.

– H2 Truck-prosjektet har samlet hele verdikjeden i et økosystem og det gjør det attraktivt å distribuere lastebilene våre hit. Vi har som mål å tilby kundene en fullservice basert på grønt hydrogen, og ser på dette som en stor mulighet, sier Anil Reddi, prosjektleder for Quantron.

Det er på tide å få på plass et program med støtteordning og insentiver for å bygge ut et nettverk av fyllestasjoner og for anskaffelse av hydrogenlastebiler Jan Carsten Gjerløw, H2 Truck

Den tyske bedriften planlegger også å utvide tilbudet sitt av utslippsfrie kjøretøy over hele spekteret av bærekraftig mobilitet. Derfor inngikk selskapet et strategisk partnerskap med Ballard Power Systems, som er blant verdens ledende produsenter av brenselceller for tunge hydrogendrevne kjøretøy (FCEV).

BLIR MED: Adm. direktør og styremedlem Michael Perschke i Quantron ser frem mot å være med på utviklingen av hydrogen i Norge. Foto: Quantron AG

– Vi er glade for at Quantron kan bli med i hydrogenoffensiven i Norge sammen med vår partner Ballard Power Systems og H2 Truck. Vi er svært takknemlige for å ha blitt introdusert for dette viktige initiativet. Quantron har forpliktet seg til å bli ledende innen den europeiske hydrogenøkonomien, og Norge er en svært viktig milepæl på vårt veikart, sier Michael Perschke, adm. direktør og styremedlem i Quantron AG.

Startet i 2019

H2 Truck-prosjektet ble startet opp i 2019 og i løpet av de seneste to årene har prosjektet samlet de viktigste aktørene i verdikjeden for utrulling av hydrogenlastebiler i Norge: produsenter av grønt hydrogen, stasjonsoperatører, utstyrsleverandører og brukerne av lastebiler. Dette er blitt gjort i nært samarbeid med de regionale myndighetene i Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

– I og med at lastebilene nå blir tilgjengelige, faller den siste brikken i puslespillet på plass, sier Gjerløw.

Blant selskapene som er blitt partnere med H2 Truck-prosjektet finner man blant annet Statkraft, Asko, DB Schenker, ColliCare, Posten og PostNord.

Det arbeides nå med å få etablert en pilot med de første lastebilene og stasjoner. Prosjektet er finansiert av partnerne, Viken fylkeskommune og Oslo kommune.