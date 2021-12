Gjermund Olstad fra Stathelle i Telemark fikk seg en overraskelse da han fredag fikk en melding fra Tesla etter å ha levert sin nye Tesla Model X til service. I meldingen sto det at han ikke ville få bilen utlevert, siden den forrige eieren skyldte penger til det som er nå Norges største bilmerke.

«Hei, Gjermund. Ift bilen din på service, forrige eieren har fortsatt utestående faktura hos Tesla Skøyen. De holder på ordne det med ham og vi kan dessverre ikke levere bilen ut når den er ferdig på service før denne fakturan er betalt. Forhåpentligvis at forrige eieren skal få ordne dette snart så det ordner seg. Beklager ulempen dette medfører for deg. Takk. Mvh, Tesla Porsgrunn.» sto det i meldingen fra Tesla.

Mangler rettslig grunnlag

Olstad sier til NAF Motor, som først omtalte saken, at han nesten ikke trodde det han leste.

– IKKE BRA: Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at Tesla ikke kan holde igjen biler på grunn av en tidligere eiers betalingsproblemer. Foto: Forbrukerrådet

– Først skrev jeg «hæ!» tilbake, før jeg spurte om hva de tror de får ut av å holde min bil i varetekt slik. Tror de jeg skal true forrige eier, spør Olstad og legger til at han også spurte dem om de var sikre på om dette var lovlig.

Ifølge både advokatfullmektig Hans Jørgen Graffer Grøtta i NAF og forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet er ikke en slik manøver lovlig.

– Dette høres ikke bra ut. Så lenge nåværende eier betaler for sin service, må tidligere eiers utestående løses på andre måter. Vi forventer at Tesla løser dette raskt, sier Thomas Iversen.



Iversen viser også til håndverkertjenestelovens paragraf 46, om at et verksted kan holde tilbake bilen frem til arbeidet på den er blitt betalt, men presiserer at det ikke gjelder andres biler.

– Tesla har ikke rettslig grunnlag for dette. Det blir som at dersom jeg ikke betaler regningene mine, skal de kreve deg for dem. Kunder som opplever slikt, bør først kontakte Tesla, deretter politiet dersom det ikke løser seg, sier Grøtta til NAF Motor.

Tesla beklaget

Med til historien heter det også at halvannen time etter at Gjermund Olstad fikk det første meldingen, ble han kontaktet av en representant for Tesla som beklaget opptrinnet og skyldte på en feil i systemet.

– De beklaget, sa de var lei seg, og at det har vært en feil i systemet. Jeg skjønner ikke helt det, fordi den som skrev meldingen visste jo at det ikke er jeg som skylder penger, men forrige eier, sier Olstad.

Olstad presiserer likevel at han har vært en Tesla-kunde i to år, og at dette var den første negative opplevelsen hans.

Tesla Norge har ikke ønsket å svare, skriver de i en epost til NAF Motor.