Musk: – Vi burde kvitte oss med alle elbil-subsidier

Under et toppmøte for ledere i regi av The Wall Street Journal langet Teslas toppsjef, Elon Musk, ut mot budsjettunderskuddet til USA, og sa sin ærlige mening om president Joe Bidens nye forslag for å øke subsidiene på elbiler.

«Helt ærlig, det vil være bedre om forslaget ikke vedtas», sa Musk, ifølge Reuters.

«Vi burde kvitte oss med alle elbil-subsidier og myndighetene burde ikke blande seg inn», fulgte han opp med.



Forslaget til Biden-administrasjonen går ut på at elbiler laget i USA skal få ytterligere 4.500 dollar, cirka 40.800 kroner, i skatteincentiver i form av subsidier.

Ikke fornøyd

Musk har den siste tiden solgt relativt store aksjeposter i Tesla for å demonstrere ovenfor myndighetene at han ikke er tilhenger av å skattlegge milliardærer ytterligere.

«Det gir ikke mening å ta jobben med kapitalallokering bort fra folk som er dyktige til det og gi den til de som ikke er dyktige, det vil si regjeringen», sa han med et tydelig stikk til demokratenes forslag om å skattlegge milliardærer hardere.