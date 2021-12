Ser årlige inntekter på 200 milliarder fra tech-satsing

Innen 2030 skal bilprodusenten Stellantis ha 20 milliarder euro i årlige inntekter fra programvare- og abonnementsløsninger som skal tilbys til bileierne. Det tilsvarer 200 milliarder kroner. Målet er blitt presentert tirsdag i forbindelse med bilgigantens lansering av en ny, programvarebasert strategi.

Stellantis Resultatet av en 50/50-fusjon mellom Fiat Chrysler Automobiles og PSA Group 16. januar 2021.

Portefølje av 15 merker: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram og Vauxhall.

300.000 ansatte, representert i 130 land og med produksjon i 30 land.

I 2030 ser også Stellantis for seg at det finnes 34 millioner nettilkoblede biler som det kan tjenes penger på, opp fra 12 millioner i dag.

På vei dit – frem til og med 2025 – vil Stellantis selv investere mer enn 30 milliarder euro i satsingen på programvare og elektrifisering. Bilkonsernet – med bilmerker som Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel og Peugeot i porteføljen – vil dessuten bygge opp en dataingeniørstab som innen 2024 skal telle 4.500 personer.

I satsingen inngår tre nye teknologiplattformer basert på kunstig intelligens (AI), som skal tas i bruk fra 2024: STLA Brain, STLA SmartCockpit og STLA AutoDrive. STLA Brain er utpekt som selve hjertet i omstillingen til de kundefokuserte tjenestene.

I forbindelse med satsingen har Stellantis innledet strategiske partnerskap med størrelser som BMW, Foxconn og Waymo.

Holder bilene friske og oppdaterte

«Denne omstillingen vil flytte Stellantis' kjøretøyer fra dagens dedikerte elektroniske arkitektur til en åpen, programvarebasert plattform som sømløst integreres med kundenes digitale liv. Den utvider i stor grad mulighetene kundene har for å legge til innovative funksjoner og tjenester via jevnlige trådløse oppdateringer for å holde kjøretøyene friske, spennende og oppdaterte, flere år etter at de er bygget», heter det fra Stellantis.

Ifølge selskapet vil programvarestrategien «gå hånd i hånd med» elektrifiseringsplanene deres, som ble lansert i sommer. Her er det et mål at mer enn 70 prosent av bilsalget deres i Europa og mer enn 40 prosent av salget i USA skal være lavutslippsbiler innen 2030.

Forøvrig har Stellantis tirsdag også kunngjort en intensjonsavtale med Foxconn om utvikling og salg av nye, fleksible halvledere til bilbransjen.