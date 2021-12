Renault Zoe ble fort en populær elbil i Norge da den ble lansert i 2013. Totalt er det solgt 14.748 utgaver av den kompakte elbilen i Norge, og i fjor havnet modellen på 18-plass på listen over de mest solgte bilmodellene, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

I en fersk sikkerhetstest fra Euro NCAP, som er et trafikksikkerhetssamarbeid mellom en rekke europeiske stater, bilprodusenter og forbrukerorganisasjoner, kom det en svært nedslående beskjed til alle eierne av den nyeste versjonen av Zoe.

MØRKT: Renault Zoe fikk stryk av testerne i Euro NCAP. Foto: Bloomberg

Zoe oppnådde nemlig null av fem stjerner i sikkerhetshetstesten som setter standarden for trafikksikkerhet blant biler i Europa.

Den elektriske Spring-modellen fra Dacia, det rumenske bilmerket som eies av Renault, fikk kun én stjerne.

«Renault var en gang synonymt med sikkerhet, men disse nedslående resultatene for Zoe og Dacia Spring viser at sikkerheten er svekket i konsernets overgang til elbiler», sier Euro NCAPs generalsekretær, Michiel van Ratingen, i en uttalelse, melder Reuters.

Renault sier i en uttalelse at Zoe er en trygg bil, som møter alle sikkerhetskrav. Det legger til at standardene endres hele tiden og at de blir strengere og strengere. «Renault jobber kontinuerlig med å forbedre seg og overholde reglene», står det også i uttalelsen.

Sjeldent én stjerne

Euro NCAP-stjernene er ikke gyldig som en sertifisering for at biler er godkjent for bruk på vei, men testene benyttes ofte av ulike bilfabrikanter i markedsføringskampanjer.

Kun tre ganger tidligere har Euro NCAP droppet å gi noen stjerne til biler de har testet, siden samarbeidet oppstod i 1997.

Euro NCAP noterte blant annet at airbagene på sidene i bilen var verre enn tidligere versjoner, men la samtidig til at Renault Laguna var den første bilen til å motta fem stjerner i 2001.

Fra januar til oktober var Zoe den tredje mest solgte elektriske bilen i Europa, bak Tesla Model 3 på topp etterfulgt av Volkswagen ID.3.

Bedre i 2013

Det har i midlertidig ikke vært like mørkt for Zoe tidligere.

I en pressemelding med navnet «Hero to Zero» fra den britiske forsikringsgruppen Thatcham Research trekkes det frem at Zoe fikk fem stjerner tilbake i 2013.

«Det er en skam å se at Renault truer sikkerheten som ble bygget opp fra start», sa Matthew Avery, Thatchams, sjef for forskningsstrategi og styremedlem i Euro NCAP, melder Reuters.



Elleve biler ble testet i Euro NCAPs siste testrunde for 2021. En rekke kjøretøy fikk fem stjerner, blant annet BMW iX, Mercedes-Benz EQS, Nissan Qashqai og Volkswagen Caddy.

Les hele Zoe-testen her.