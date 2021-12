Den amerikanske regjeringen planlegger å fase ut kjøpene av biler med forbrenningsmotor innen 2035, i et forsøk på å promotere elektriske biler. Onsdag signerte Joe Biden en presidentordre på forslaget, melder Reuters.

Regjeringen eier mer enn 650.000 kjøretøy og kjøper rundt 50.000 nye kjøretøy årlig. Bidens ordre sier også at tjenestebiler, som varebiler og små lastebiler, anskaffet av regjeringen vil være utslippsfrie innen 2027.

Det medfører at utslipp fra regjeringens kjøretøyer i snitt vil gå ned med 65 prosent innen 2030. Videre er planen å trappe opp de utslippsfrie kjøpene frem mot 2030 og oppnå netto nullutslipp innen 2050.

Ordren slår fast at den amerikanske regjeringen er «den største enkeltstående eieren, energiforbrukeren og arbeidsgiveren i nasjonen», og kan dermed endre «hvordan vi bygger, kjøper og administrerer elektrisitet, kjøretøy, bygninger og andre operasjoner for å være rene og bærekraftige».

Januarløfte

I januar lovet Biden å erstatte den amerikanske regjeringens bilflåte med nullutslippsbiler, og han har en stor jobb foran seg.

Kun 0,5 prosent av regjeringens 657.000 kjøretøyer var elektriske i 2020, og i fjor brukte regjeringen 4,2 milliarder dollar på kostnader knyttet til kjøretøyene, inkludert 730 millioner dollar i drivstoff.

Biden vil også at Kongressen skal godkjenne en plan på opptil 12.500 dollar i skattefradrag for kjøp av amerikanskproduserte nullutslippsbiler, inkludert 4.500 dollar for kjøpere av biler som er produsert av amerikanske produsenter med fagforeninger.

I august lanserte presidenten også en plan for å gjøre halvparten av alle amerikanske kjøretøy elektriske, inkludert plugg-inn hybrider, innen 2030. Forslaget, som ikke er juridisk bindende, har fått støtte fra både amerikanske og utenlandske bilprodusenter.