Stenger reservasjonslistene etter ellevill interesse

Tradisjonelle Ford F-150 er verdens nest mest solgte bil og ble lansert med elektrisk drivlinje i mai. Kundene gikk umiddelbart av hengslene for å sikre seg et eksemplar og Ford måtte jekke opp produksjonsmålet og finansieringen for å ta unna etterspørselen.

Det tidlige produksjonsstadiet for nykommeren ble igangsatt i september, og pickupen ventes å være i serieproduksjon fra våren 2022.

I utgangspunktet hadde Ford planer om å produsere 20.000 eksemplarer pr. år når den ble lansert, men reservasjonene har fortsatt å hagle inn.

Ford Motor Company Bil- og traktorprodusent som ble grunnlagt av Henry Ford i Michigan i 1903.

Adm. direktør er Jim Farley.

Produserte rett i underkant av 4,2 millioner biler i 2020.

Omsetning på 127 milliarder dollar i 2020, med et tilhørende resultat på minus 1,3 milliarder dollar.

186.000 ansatte i desember 2020.

Reservasjonslisten er nå så overfylt at den er stengt i USA, og muligheten for å reservere er fjernet fra hjemmesiden.



Antallet reservasjoner overgår nå Fords produksjonskapasiteten for elbiler i 2022.

Samtidig forsnakket representanter fra Ford seg under et webinar tidligere i desember og avslørte at muligheten for å plassere ordrer vil åpne i januar, men Ford har ikke bekreftet det offentlig enda. Det gjenstår dermed å se hvor mange av reservasjonene som blir konvertert til ordrer.

I midten av november nærmet Ford seg 200.000 reservasjoner på F-150 Lightning. Selskapet doblet nylig kapasitetsmålet for elbilproduksjon til 600.000 biler årlig innen utgangen av 2023.