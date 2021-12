Volkswagen innskrenker sjefens handlingsrom

Styret i Volkswagen skal møtes torsdag for å diskutere konsernets neste femårs investeringsplan, men det er også ventet styret vil komme med detaljer om det fremtidig ansvaret til konsernsjef Herbert Diess. Det er ventet at ansvarsområdet hans vil bli innskrenket som et resultat av en pågående konflikt med selskapets bedriftsråd, skriver Reuters.

Ville si opp 30.000

BORT MED DEM: Herbert Diess ville si opp 30.000 ansatte i Volkswagen. Her VW-ansatte på jobb i fabrikklokalene deres i Wolfsburg Foto: Bloomberg

Diess har vært i hardt vær siden det kom ut han så behovet for å si opp 30.000 ansatte ved selskapets største produksjonsanlegg i Wolfsburg, for å effektivisere driften i selskapet. Men der er imidlertid ikke bare om uttalelsene om jobbkutt mellomledere og representantene for de ansatte har vært misfornøyd med, for i tillegg har Diess' lederstil og elektrifiseringsstrategi blitt kraftig kritisert. Styret møttes i november for å diskutere saken, men da ble det ikke tatt noen endelig beslutning.

Ifølge kilder Reuters har vært i kontakt med, vil styret nå skissere hvordan man kan fortsette med Diess og hva som vil være hans fokusområde vil være i fremtiden.



I tillegg vil det bli utnevnt fire nye styremedlemmer. Blant annet Volkswagens merkevaresjef Ralf Brandstätter, som også vil overta den overordnede kontrollen over selskapets massemarkedsmerker som Seat, Skoda og Volkswagen. Mens Diess vil ha fokuset på strategien.

Diess har vært fanget mellom ønsket å presentere Volkswagen som smidig og moderne og kravene fra bedriftsrådet, som hadde kritisert ham for ikke å være mer følsom ovenfor de rundt 120.000 Volkswagen-arbeiderne i Tyskland. Med på et nylig ledermøte skal konsernsjefen ha fremhevet den positive fremgangen selskapet har gjort en rekke saker, blant annet fagforeningsforhandlinger i tillegg til økt salg i Kina.