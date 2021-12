Tesla-grunnlegger og konsernsjef Elon Musk solgte denne uken 934.000 aksjer for like under 1 milliard dollar, nesten 9 milliarder kroner, viser papirer sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC).

Har solgt 11 millioner aksjer

Musk fikk inn 963,2 millioner dollar for aksjene, og med det seneste aksjesalget har Musk solgt 11,03 millioner aksjer i Tesla for 11,82 milliarder dollar siden begynnelsen av november. Men dette var bare det andre salget hans siden 23. november.

Tesla-grunnleggeren begynte nedsalget den 8. november, etter at han hadde foretatt en spørreundersøkelse blant Twitter-følgerne sine om hvorvidt han skulle selge 10 prosent av Tesla-aksjene sine. Drøyt 3,5 millioner svarte på undersøkelsen, og 57,9 prosent svarte «ja».

Hvis Musk har til hensikt å selge 10 prosent av aksjene han hadde ved inngangen av november, er han nesten i mål. Ifølge MarketWatch utgjorde 10 prosent av hans eierandel rundt 17 millioner aksjer, noe som innebærer at han bare har igjen 5,97 millioner aksjer å selge igjen.

Utøver opsjoner

Men Musk gjør mer enn å bare selge Tesla-aksjer, han utøver også opsjoner. I papirene som finanstilsynet mottok sto det også at Musk hadde utøvd opsjoner på 2,17 millioner aksjer til en pris på 6,24 dollar pr. stykk.

Til sammen har han utøvd opsjoner på å kjøpe rundt 12,3 millioner aksjer i Tesla. Noe som betyr at sørafrikaneren faktisk har økt sin samlede eierandel i elbilprodusenten siden begynnelsen av november.

Ifølge Musk selv sitter han på millioner av opsjoner som han må utøve innen august 2022, men ifølge CNBC vil han måtte betale en skatteregning på 15 milliarder dollar for disse opsjonene.

Tesla-aksjen er opp 42 prosent hittil i år.

Blir influenser?

Men det er ikke bare i forbindelse med aksjesalg verdens rikeste mann har vært aktiv på Twitter med i det siste. Torsdag kveld amerikansk tid skrev Musk at han «tenker på» å forlate jobbene sine og bli influenser på heltid.

Hva twitter-meldingen innebærer for hans roller som sjef for Tesla og SpaceX, blir ikke utdypet, men flere internasjonale medier har plukket opp nyheten om Musks Twitter-melding. Og på få timer fikk meldingen over 200.000 likes, rundt 4.500 hadde kommentert den, og 16.000 har retweetet meldingen