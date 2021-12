Ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ble det i fjor registrert 0,7 prosent færre nye personbiler i 2020 enn året før, hvilket også var preget av nedgang (med nærmere minus 3,8 prosent). Men 2020 endte likevel med den beste måneden noensinne. Totalt ble det registrert 141.412 nybiler i Norge. Mest solgte bilmodell var Audi e-tron, med 9.227 eksemplarer.

Og lederne i norsk bilbransje har fortsatt gode inntekter i jobben. Se tabellen over biltoppenes inntekter i tabellen litt lenger ned i saken.

Bytte på toppen

I 2019 var det tidligere konsernsjef i Harald A. Møller, Terje Male, som toppet listen med 18 millioner kroner i inntekt. Nummer to på listen ble nåværende adm. direktør i Harald A. Møller, Ulf Tore Hekneby.

I 2020 er det Tesla-sjef Axel Tangen som topper listen klart, med en nær firedobling av inntekten til 12 millioner kroner. Det til tross for mer enn en halvering av salget som et resultat av vakuumet etter de enorme Model 3-utleveringene i 2019. Med årets soleklare bestselger Model Y i spissen ligger imidlertid Tesla etter årets 11 første måneder an til igjen å bli Norges mest solgte bilmerke.

GIKK NED I LØNN: Adm. direktør i Harald A. Møller, Ulf Tore Hekneby. Foto: Håkon Sæbø

Flere Tesla-ansatte har en belønningsstruktur med aksjer, som om de selges naturligvis kan føre til store utslag i inntektene oppgitt i skattelistene takket være den enorme kursoppgangen. Eksempelvis står Roman Barysnikov, regional field technical specialist hos Tesla Norge, oppført med inntekter på 14,9 millioner kroner og 6,8 millioner kroner i skatt.

Tilbake til normalen

For Ulf Tore Hekneby og de øvrige Møller-toppene gikk inntektene som de står i skattelistene betydelig ned i fjor, til tross for rekordresultat for konsernet Møller Mobility Group.

MEST SOLGTE BIL: Audi e-tron var 2020 mest solgte bil med 9.227 eksemplarer. Foto: Håkon Sæbø

– Bakgrunnen for lønnsnedgangen for egen del er at i starten av pandemien valgte jeg og mange av mine lederkollegaer å gå ned i lønn i lys av situasjonen og ikke minst siden vi permitterte en stor del av våre medarbeidere, sier han.

Til tross for pandemien utviklet 2020 seg meget positivt for både Møller og bransjen, så lederlønningene ser bedre ut for inneværende år.

ØKTE INNTEKTEN: Volvo-sjef Rita Kristin Broch. Foto: Andreas Drange Jensen

– Vi har både som selskap og bransje stått oss godt gjennom pandemien til nå og heldigvis kunne vi relativt raskt ta tilbake våre permitterte medarbeidere og også normalisert lederlønningene, legger han til.

Store endringer

Også Porsche-sjef Morten Scheel gikk betydelig ned i inntekt i fjor til tross for rekordomsetning og rekordresultat.

Frank Dunvold i RSA og Magnus Brask Rustad i MotorGruppen er også blant biltoppene som gikk betydelig ned i lønn i fjor.

Se hele listen her:

Blant dem som økt lønnen i fjor finner vi Volvo-sjef Rita Kristin Broch, Jaguar Land Rover-sjef Marius Hayler, som nå er sjef for Nio og Olav Medhus, som gikk ut av Autoxo og begynte for seg selv.

Toppene i bilbransjen, 2020 Navn Stilling, selskap Inntekt Skatt Formue Axel Tangen Direktør, Tesla Norge 11 969 022 5 508 458 3 659 072 Petter Hellman Konsernsjef, Møller Mobility Group 7 744 294 3 514 109 3 990 495 Ulf Tore Hekneby Adm. direktør, Harald A. Møller 5 988 299 2 766 558 8 842 884 (Karl) Marius Hayler Daglig leder, Nio Norway 5 663 188 2 556 469 3 710 533 Harald Frigstad Konsernsjef, Bertel O. Steen 5 131 375 2 400 018 24 147 948 Magnus Brask Rustad Konsernsjef, Motorgruppen 5 011 126 2 259 901 16 792 949 Rita Kristin Broch Adm. direktør, Volvo Norge 4 157 280 1 807 818 3 292 814 Johnny Kristian Danielsen Kommersiell direktør, Volvo Norge

3 896 333 1 751 478 0 Frank Dunvold Adm. direktør, RSA 3 848 443 2 122 463 68 684 468 Olav Medhus Eier, By Medhus 3 711 140 1 715 807 8 341 089 Dimitrios Tripospitis Adm. direktør, Toyota Norge 3 652 821 1 311 344 3 560 512 Thorbjørn Myrhaug Konsernsjef, Bertel O. Steen Detalj 3 122 817 1 412 167 0 Thomas Kleven Daglig leder, By Medhus (tidl. Autoxo Sport) 2 925 363 1 305 803 0 Harald Edvardsen-Eibak Direktør, Volkswagen 2 914 632 1 286 346 4 257 214 Thomas Meiner Direktør, Skoda 2 771 216 1 230 306 0 Elin Sinervo Direktør, Audi 2 575 541 1 156 659 0 Rune Gjerstad Adm. direktør, Mitsubishi 2 553 803 1 143 671 0 Kjetil Myhre Konserndirektør, Mercedes-Benz Personbil 2 506 278 1 100 141 8 975 036 Thomas Rosvold Direktør, Hyundai Norge 2 491 891 1 097 778 0 Øystein Herland Konsulent, Volvo og styreleder i OFV 2 386 804 1 109 772 1 438 665 Jan-Kåre Holmedal Daglig leder, SsangYong Norge 2 038 410 890 373 0 Nils-Henrik Holmen Adm. direktør, Renault Norge 2 026 856 909 980 0 Lars Ørpen Aamodt Tidligere adm. direktør, BMW (sluttet juli 2020) 1 923 213 831 236 0 Morten Christensen Scheel Adm. direktør, Porsche 1 868 462 839 433 0 Thomas Øvreseth Adm. direktør, Insignia (Aston Martin) 1 848 667 844 854 0 Torbjørn Lie Adm. direktør, Subaru 1 837 223 798 636 0 Simen Heggestad Nilsen Konserndirektør, Stellantis Norge 1 775 020 775 637 0 Karianne Westby Direktør, Mazda 1 636 269 693 146 939 744 Irene Solstad Konserndirektør, Kia Bil Norge 1 506 647 643 758 0 Per Gunnar Berg Adm. direktør, Ford Motor Norge 1 484 455 626 668 3 069 209 Ole Kristian Ågotnes Direktør, Seat 1 404 448 623 727 0 Reidar Johan Holtedahl Merkesjef, Opel 1 262 346 521 286 438 246 Anders Mamen-Lund Merkesjef, Nissan 1 274 536 507 722 0 Frank Bauge Adm. direktør, FCA 1 154 081 469 568 1 040 635 Rune F. Brath Adm. direktør, Autoxo (tidl. Lexus) 993 118 389 604 0 Baudouin Denis Adm. direktør, BMW Group Norway (siden høsten 2020) 986 449 338 816 0 Henrik Schanche Adm. direktør, Jaguar Land Rover 952 219 400 630 0

Vi minner om at listen inneholder nettotall som ikke nødvendigvis sier så mye om realiteten. De virkelige formuene finner du i Kapitals liste over Norges 400 rikeste.