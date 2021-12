Tyske Mercedes-Benz har satt et mål om å opprettholde tosifrede driftsmarginer, uttalte selskapets finansdirektør, Harald Wilhelm, til avisen Boersen-Zeitung på lørdag, melder Reuters.

Han kom også med enda en gladnyhet til aksjonærene.

«Når det gjelder utbytte er dette veldig gode nyheter for aksjonærene», sa Wilhelm.

«Til tross for råvare- og halvledermangel har resultatene våre utviklet seg veldig bra, med tosifrede driftsmarginer», sa finansdirektøren, og la til at målet har vært å holde marginene stabile.

Wilhelm fungerer for tiden også som finansdirektør for Daimler, som snart vil bli omdøpt til Mercedes-Benz etter den nylige noteringen av Daimler Truck, der bilprodusenten beholder en eierandel på 35 prosent.

Mercedes Benz Cars & Vans hadde en justert salgsavkastning på 11,9 prosent for årets ni første måneder. For hele året har selskapet et mål om en justert margin på mellom 10 og 12 prosent.