Ruller ut batteribyttestasjoner i et forrykende tempo

Nio satser tungt i Norge og har blant annet etablert et showroom midt i Oslo sentrum . Selskapet skiller seg fra andre elbilprodusenter ved å tilby batteribytter på bilene sine. Det er en ordning der man kjører inn i en batteribyttestasjon, og har et nytt fulladet batteri i løpet av et par minutter.

Det kinesiske selskapet har bygget ferdig én stasjon på Lier, og har planer for tre andre batteribyttestasjoner i Oslo-området. Neste år vil inntil 16 batteribyttestasjoner etableres i og rundt Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

I hjemlandet har Nio nå installert 700 batteribyttestasjoner, og dermed nådd 2021-målet.

I juni hadde Nio plassert ut 301 Power Swap Stations.

Totalt har det blitt foretatt 5,3 millioner batteribytter ved Nios stasjoner, og det er 258 biler på veien pr. stasjon. Veksten er høy, ettersom det var foretatt 4 millioner batteribytter 20. september.

Selskapet er også opptatt av plasseringen av stasjonene, og 43 prosent av Nio-eierne bor maks tre kilometer fra nærmeste batteribyttestasjon, melder Insideevs.

Innen 2025 har selskapet et mål om å ha plassert ut 4.000 stasjoner, der 1.000 av de skal være utenfor Kina.