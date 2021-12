Har akkurat lansert 15 helt nye elektriske modeller

Toyota-presidenten Akio Toyoda har akkurat avduket 15 nye elektriske biler fra Toyota og Lexus under en presentasjon av selskapets elektrifiseringsstrategi.

Utvalget inkluderer en rekke nye SUV-er, kommersielle kjøretøyer, off-road-kjøretøy og en Lexus LFA-inspirert superbil, i tillegg til Toyota bZ4X, som ble avduket for kort tid siden.

Modellutvalget blir viktig for at de to selskapene skal nå målsettingen om å selge 3,5 millioner el- og hydrogenbiler innen 2030. Det er en kraftig oppjustering fra det tidligere salgsmålet på 2 millioner biler.

– Det er et veldig stort volum vi snakker om her, sa Toyoda fra scenen, og sammenlignet produksjonsmålet mot konkurrenter som Daimler og PSA.



Toyota har også økt investeringene til batteriutvikling med 500 milliarder yen, cirka 40 milliarder kroner, til 2.000 milliarder yen, rundt 159 milliarder kroner.

<strong>Foto: Toyota</strong> (1 / 5) Foto: Toyota

Ulike modeller

Modellene som ble vist frem er såkalte konseptmodeller, som betyr at de er på planleggingsstadiet og ikke nødvendigvis vil gå i produksjon.

Enkelte av modellene skal derimot komme på markedet «i nærmeste fremtid», ifølge Toyoda, blant annet en kompakt SUV, en Aygo X-inspirert urban SUV designet for Japan og Europa, en mellomstor sedan-modell og en stor SUV.

De fire modellene skal masseproduseres og utgjøre grunnmuren i det elektriske modellutvalget. De resterende 11 modellene skal i større grad skille Lexus og Toyota. Lexus skal lansere en elektrisk crossover, RZ, i 2022.