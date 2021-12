Bilsalget i verdens nest største bilmarked, USA, er ventet å stige neste år på grunn av økende etterspørsel, som skyldes produksjonskutt for produsentene inneværende år grunnet halvledermangel og flaskehalser i forsyningslinjene.

Det amerikanske industrikonsulentselskapet Edmunds anslår at 15,2 millioner nye personbiler vil bli solgt i USA i 2022, en økning på 1,2 prosent fra selskapets 2021-estimat.

«Salget har vært synkende siden i vår, men konsumentenes appetitt for nye biler er stor. Det medfører at det vil bli et etterpørselsoverskudd inn i 2022 og videre fremover», sier Jessica Caldwell, Edmunds direktør for analyse, til Reuters.

Edmunds venter også at snittprisen for personbiler, som økte til 45.872 dollar i november fra 39.984 dollar året før, vil nå nye rekorder.

I analysen anslår Edmunds at elbilmarkedet vil fortsette å vokse og passere 600.000 enheter i 2022, og det tror at Ford F-150 Lightning vil bli vinneren av elbilsegmentet.

IHS Markit, som samler inn data og lager analyser, anslår at det amerikanske nybilsalget vil øke til 15,47 millioner biler neste år, opp fra 15,07 millioner i 2021. Det mener også at nybilsalget i verdens største bilmarked, Kina, vil øke til 26,92 millioner i 2023 og 28,99 millioner i 2024.

Verdens største bilmarkeder i 2020 Kina - 19,79 USA - 14,46 Europa - 11,96 Japan - 3,81 India - 2,42 Brasil - 1,95 Russland - 1,6 Størrelser i millioner biler.

Kinaboom

Kinas største bilorganisasjon, China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), er enda mer positive i sine anslag enn IHS Markit.

CAAM mener at nybilsalget i Kina vil øke med 5,4 prosent til 27,5 millioner biler i 2022. Det venter også at salget av plugg-inn hybrider, helelektriske biler og hydrogenbiler vil vokse 47 prosent til fem millioner biler til neste år, melder Reuters.

I 2021 anslår organisasjonen at salget vil øke 3,1 prosent år-over-år, til 26,1 millioner biler, og at plugg-inn hybrider, helelektriske biler og hydrogenbiler vil øke med 150 prosent, til 3,4 millioner enheter.