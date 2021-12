Stort fall for Rivian etter forsyningsutfordringer

«Vi ønsker ikke å lese for mye inn i kortsiktige problemer ... men det fremhever risikoen for at Rivian har mye å gjøre» sier RBC Capital Markets-analytiker Joseph Spak.

Øker kapasiteten

Rivian har mottatt 71.000 forhåndsbestillinger for sine R1-kjøretøyer, opp fra 55.400 i oktober. Men ifølge Reuters er det på en lavere siden av forventningene.

Byggingen av Rivians nye Georgia-anlegg vil begynne neste sommer og kjøretøyproduksjonen vil starte i 2024. Samtidig planlegger selskapet å øke produksjonen med 50.000 kjøretøy ved fabrikken i Normal, Illinois, som begynte å bygge R1T pickupen i september.



Det er ikke kjent hva slags insentiver Rivian har fått for å legge fabrikken til Georgia. Men delstaten har tidligere gitt den koreanske bilprodusenten Kia mer enn 450 millioner dollar i insentiver for et nytt anlegg i staten, og visstnok skal Texas ha tilbudt Rivian opptil 440 millioner dollar for å legge det nye anlegget til «the Lone Star State» uten suksess.

Tapte 1,23 mrd. dollar

Selve resultatene til elbilprodusenten var i tråd med Wall Streets forventinger og estimatene selskapet tidligere har gitt ut som en del av børsnoteringen.

Rivian fikk et operasjonelt tap på 776 millioner dollar og et resultat etter skatt på minus 1,23 milliarder dollar. På forhånd hadde selskapet anslått et operasjonelt tap mellom $745 millioner og $795 millioner og et netto tap mellom $1,21 milliarder og $1,28 milliarder, skriver CBNC.

Tapet pr. aksje kom på 12,21 dollar, av en omsetning på rundt 1 million dollar. Blant Wall Street-analytikere var det forventet at selskapet skulle få et resultat på minus 5,52 dollar pr. aksje, og en omsetning på 1 million dollar.