President Joe Bidens omfattende plan for å få USA tilbake på vinnersporet har gått på et skikkelig nederlag etter at nøkkeldemokraten Joe Manchin fra Vest-Virginia ga et intervju på Fox News.

Manchin gikk åpenlyst ut i intervjuet og sa at han ikke kan støtte «Build Back Better»-prosjektet til rundt 1.750 milliarder dollar.

Bidens prestisjeprosjekt skal sørge for finansiering til en rekke prosjekter innenlands, blant annet til å hjelpe barnefamilier, bostøtte for fattige, et helt nytt sosialt sikkerhetsnett og tiltak mot klimaendringer, for å nevne noe.

HELOMVENDING: Joe Manchin, respresentant for demokratene i Vest-Virginia. Foto: Bloomberg

At den 74 år gamle senatoren går imot forslaget kom helt overraskende på Biden, som ifølge CNN skal ha brukt et helt år på samtaler med Manchin. Han brukte også lang tid på å overtale Manchin om å støtte infrastrukturloven, som til slutt med godkjent.

Biden skal angivelig ha vært rasende på at Manchin uttalte seg på Fox News, og Det hvite hus har i etterkant sendt ut en pressemelding som er godkjent av presidenten, etter at Biden ikke fikk kontakt med senatoren på telefon, melder CNN.

– Hvis kommentaren til Manchin til Fox og i hans skriftlige uttalelse indikerer slutten på forhandlingene, er det en brå og uforklarlig helomvending, og et brudd på løftene til presidenten og senatorens kolleger i Huset og Senatet, skriver pressesjef Jen Psaki i pressemeldingen fra Det hvite hus.

Ifølge CNN er pressemeldingen «en bemerkelsesverdig uttalelse som angriper et medlem av Bidens eget parti».