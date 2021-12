Verdens største bilmerke, målt i volum, kunngjorde mandag at de vil ta en pause fra produksjonen ved fem japanske fabrikker i januar. Nedstengningen kommer som en følge av problemer i forsyningskjeden, chipmangler og forstyrrelser fra pandemien, skriver Reuters.

Ifølge Toyota vil pausen påvirke produksjonen av rundt 20.000 biler, men det vil ikke ha noe å si med tanke på konsernets årlige mål om å produsere 9 millioner biler.

Verdens største bilmarkeder i 2020 Kina - 19,79 USA - 14,46 Europa - 11,96 Japan - 3,81 India - 2,42 Brasil - 1,95 Russland - 1,6 Størrelser i millioner biler.

Det er ikke det første problemet Toyota har hatt i førjulstiden. I forrige uke anslo bilgiganten at de ville produsere 50.000 færre biler i Nord-Amerika i januar på grunn av forstyrrelser i forsyningskjeden.

Håpet på produksjonsrekord i januar

Produksjonskuttene til Toyota kommer under en uke etter at bilkjempen kunngjorde det hårete målet om å produsere 800.000 biler i januar – noe som i så fall ville ha vært produksjonsrekord for konsernet. I mandagens melding fra Toyota ble ikke dette målet nevnt.

Men alt er likevel ikke helt svart for japanerne. For det er ventet at nybilsalget i verdens to største markeder, USA og Kina, vil vokse til neste år.

IHS Markit, som samler inn data og lager analyser, anslår at det amerikanske nybilsalget vil øke til 15,47 millioner biler neste år, opp fra 15,07 millioner i 2021. Det mener også at nybilsalget i verdens største bilmarked, Kina, vil øke til 26,92 millioner i 2023 og 28,99 millioner i 2024.