Mercedes-Benz har, som den første bilprodusenten i verden, fått godkjenning for autonom kjøring på nivå 3 fra tyske transportmyndigheter.

– Nok en gang er Mercedes-Benz en pioner når det gjelder fremtidens teknologi, og tilbyr som første bilprodusent i verden godkjent autonom kjøring på nivå tre. Det betyr at bilen kan kjøre fullt og helt selv under bestemte forhold, med sjåfør til stede, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge.

– FREMTIDENS TEKNOLOGI: Kjetil Myhre, konserndirektør for Mercedes-Benz Norge. Foto: Håkon Sæbø

Myhre påpeker at foreløpig gjelder godkjenningen kun i Tyskland, men de håper at tilsvarende reguleringer på sikt vil kunne tre i kraft i Norge også.

Se på film mens du kjører

Det er Mercedes' kjøresystemet Drive Pilot som har fått myndighetenes godkjenning. Denne teknologien gjør det mulig for sjåføren å gjøre sekundære aktiviteter, som for eksempel å lese e-post, surfe på internett eller se på film. For i motsetning til nivå 2-systemer, krever ikke nivå 3 at sjåføren må følge med på veien mens systemet er aktivt.

Audi skal ha hatt lignende forsøk tidligere, men har senere gitt opp å få godkjenning fra myndigheter i både Europa og USA. Mens Honda skal ha lansert nivå 3-teknologi i Japan i en liten gruppe Legend sedaner tidligere i år, melder magasinet Car&Driver.

Drive Pilot fungerer bare i opptil 60 km/t, og Mercedes-Benz tilbyr i første omgang systemet bare på 13.191 kilometer med motorvei i Tyskland.

Drive Pilot vil være tilgjengelig på S-Klasse i begynnelsen av 2022, og litt senere i løpet av første halvår i EQS i Tyskland. Men Mercedes sier at omfattende testkjøringer for dette systemet allerede er i gang i både USA og Kina.

Ifølge Mercedes er sikkerhet høyeste prioritet, og dersom sjåføren ikke skulle klare å ta tilbake kontrollen, eksempelvis på grunn av et alvorlig helseproblem, bremser systemet kjøretøyet kontrollert ned til stillestående mens det samtidig setter på varsellampene.