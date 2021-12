Norge banker 35 år gammel rekord, mens salget stuper i Europa

Nybilsalget går så det suser i Norge, og rekorden fra 1986 ble mandag slått. Uketallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at den 35 år gamle rekorden på 167.352 biler ble slått denne uken, og det gjenstår fremdeles to uker med registreringer.

I tillegg eser ordrebøkene ut hos importørene, som sliter med komponentmangel og leveringsutfordringer fra produsentene. Det kunne dermed vært registrert over 200.000 personbiler i år, om det ikke var trøbbel i forsyningskjedene, ifølge BilNytt.no, som først omtalte saken.

Situasjonen i Europa er derimot en helt annen enn i Norge.

Antall registreringer av nye personbiler gikk ned med 18 prosent år-over-år til 855.281 biler i november, ifølge Jato Dynamics. Mangel på halvledere og begrenset tilgang på nye biler får nok en gang skylden for det sviktende salget.

«Selv om markedet ikke har kommet seg helt på beina igjen etter pandemien er det nåværende problemet ikke knyttet til lav etterspørsel, men at tilbudssiden ikke er god nok», sier Felipe Munoz, analytiker i Jato, til Autocar.

Marginal oppgang

Registreringsveksten i Europa er ventet å bli minimal i år for andre året på rad, etter en oppgang på 0,4 prosent i 2020.

«Når du tar i betraktning halvledermangelen kombinert med lokale nedstegninger i år, så er det åpenbart mange kunder som ønsker å kjøpe ny bil», sier Munoz.



«Forsinkelsene har to åpenbare utfall: det første er en vanvittig økning i antall registreringer til neste år hvis halvlederkrisen løses, og det andre er at kundene tilpasser seg situasjonen og holder på den gamle bilen fremfor å kjøpe en ny», legger han til.

Økt elandel

Norge er på kort tid blitt det ledende elbillandet i verden, og nullutslippsbilene sto for 73,8 prosent av nybilsalget i november, ifølge OFV. Det sterke elbilsalget kan ha sørget for at Norge ikke er like hardt rammet av leveringsproblemene som resten av Europa, siden produsentene har prioritert produksjonen av elbiler på grunn av utslippsbøtene.

BESTSELGER: Tesla Model Y var den mest solgte bilen i Norge i november. Foto: Håkon Sæbø

BESTSELGER: Renault Clio var den mest solgte bilen i Europa i november. Foto: NTB Scanpix

Til tross for synkende novembersalg i Europa, økte andelen elektrifiserte biler, altså rene elbiler og plugg-inn hybrider.

Totalt ble 181.300 el- og plugg-inn hybridbiler registrert i Europa i november, som er ny månedlig rekord, og gir en markedsandel på 22,9 prosent.

Dieselandelen fortsetter å synke, og endte på 19 prosent. Det er uansett skyhøyt over andelen her hjemme, som var på 2,7 prosent.

Det er også påfallende å se hvilke biler som dominerer salgslistene i Norge, sammenlignet med resten av Europa. I november bestod pallen her hjemme av Tesla Model Y og Model 3, samt Volkswagen ID.4. Først nede på niendeplass er det en modell som ikke er en ren elbil, nemlig Toyota RAV4.

I Europa er det derimot mindre tradisjonelle modeller fra Renault, Dacia og Peugeot som selger best. Oversikten kan du se under.