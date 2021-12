Norges største spår rekordår i 2022

Rekorden for nybilsalget i Norge på 167.352 biler, som har stått siden 1986, ble overgått mandag, og det gjenstår enda to uker til med registreringer.

Til tross for rekordmange registreringer i år eser importørenes ordrebøker ut, noe som lover svært godt for bilbransjen inn i det nye året.

Norges største bilimportør forventer at det settes rekord for nye personbiler utlevert i 2022, og et totalmarked på 175.000.

Det er en økning på rundt 5.000 biler fra årets anslåtte volum på 170.000 personbiler. Harald A. Møller tror dermed den ferske rekorden blir slått ved første anledning.

– Det er mye usikkerhet også i vår bransje, og den knappe tilgangen til mikrobrikker gjør at det er vanskeligere å forutse hvordan dette blir gjennom det kommende året. Tallet kan godt bli både vesentlig høyere eller lavere enn 175.000, avhengig av hvor fort de ulike aktørene får kontroll på tilgangen til mikrobrikker i året som kommer, sier Ulf Tore Hekneby, adm. direktør i Harald A. Møller.

Høy elbilandel

Harald A. Møller er importør av personbilmerkene Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT og CUPRA, som alle har satset hardt på elektrifisering.

I 2021 ender elbilandelen for personbilmarkedet i konsernet på rundt 90 prosent, og det forventer ytterligere vekst og et praktisk talt fullelektrisk salg i god tid før 2025.

For hele det norske personbilmarkedet forventer Hekneby en elbilandel på opp mot 80 prosent til neste år. Så langt i år er nullutslippsandelen for nye personbiler på 64,2 prosent, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Advarer regjeringen

Selv om Møller spår ytterligere oppsving i elbilandelen til neste år, så kan salget stagnere om regjeringen vanner ut de viktigste elbil-insentivene, ifølge Hekneby.

– Vi så hvor sårbart elbilsalget kan være da regjeringen foreslo å fjerne skattefordelen for firmabilkunder som kjører elbil. Samme dag som forslaget kom på bordet, opplevde forhandlerne våre stor trafikk av kunder som ville endre bestillingen fra elektrisk til fossilt, sier han.

Forventningen om et praktisk talt fullelektrisk salg i god tid før 2025 er derfor betinget av at «de viktigste insentivene ikke tas vekk for tidlig», ifølge en melding fra bilimportøren.

– Vi ser fortsatt hvor viktig bruken av den politiske gulrota er for at kundene skal velge elektrisk, legger Hekneby til.