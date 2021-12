Tidligere i desember ble det avdekket at Tesla-eiere kan spille dataspill på skjermen i bilen mens bilen er i bevegelse.

– Noen kommer til å bli drept. Det er helt sinnssykt, sa Tesla-eier Vince Patton i et videointervju med The Associated Press den gang.



Nå har amerikanske myndigheter startet en formell etterforskning av saken og åpnet sak mot 580.000 Teslaer solgt siden 2017 på grunn av spillfunksjonen.

«Passenger Play kan distrahere sjåføren og øke risikoen for en ulykke», skriver National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) i undersøkelsesdokumentet.

Det er biler av typen Tesla Model 3, S, X og Y som skal undersøkes.

NHTSA vil «evaluere forskjellige aspekter ved funksjonen, samt frekvensen og bruksscenarioer av Teslas Passenger Play».

Hele ni prosent av dødsulykker i USA – 3.142 bare i 2019 – er knyttet til distraherte sjåfører, men her er det store mørketall, ifølge veidirektoratet.



I november fikk NHTSA en klage fra en Model 3-eier.

– Å skape en farlig trafikksituasjon for føreren er hensynsløst uaktsomt, sa han.



I august åpnet NHTSA etterforskning mot 765.000 Teslaer etter flere ulykker knyttet til selvkjørende teknologi.