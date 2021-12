Snur om omstridt spill-funksjon

Tidligere i desember ble det avdekket at Tesla-eiere kan spille dataspill på skjermen i bilen mens bilen er i bevegelse . Det medførte at amerikanske myndigheter har startet en formell etterforskning og åpnet sak mot 580.000 Teslaer solgt siden 2017 på grunn av spillfunksjonen.

«Passenger Play kan distrahere sjåføren og øke risikoen for en ulykke», skriver National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) i undersøkelsesdokumentet.

Det er biler av typen Tesla Model 3, S, X og Y som skal undersøkes.

Oppdatering

Den siste utviklingen i saken er at Tesla må oppdatere programvaren for å forhindre at sjåfører spiller dataspill mens de kjører. Det har amerikanske trafikkmyndigheter bestemt, ifølge NTB.

«Etter en foreløpig evaluering av Teslas «passenger play», har Tesla informert byrået om at de endrer denne funksjonen», heter det i en uttalelse fra trafikksikkerhetsmyndigheten NHTSA.



«I en ny programvareoppdatering vil funksjonen være låst og ikke tilgjengelig når bilen er i bevegelse», heter det videre.