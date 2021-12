Tyskere skal bruke flere hundre milliarder på nye modeller

Audi har hatt et svært god år når det kommer til elbiler. I starten av året lanserte tyskerne e-tron GT og RS e-tron GT som ble etterfulgt av Q4 e-tron og Q4 e-tron Sportback i vår. Dermed har Audi lansert flere nye elbiler enn biler med forbrenningsmotor i år, men samtidig frisket opp gamle klassikere som Q3 og A8.

Det er uansett liten tvil om hva fremtiden handler om for Audi. Den er nemlig elektrisk, som for de fleste andre bilprodusenter.

Audi vil over de neste fem årene, fra 2022-2026, akselerere overgangen til det de kaller «sustainable premium mobility» og dertil de planlagte investeringene. Utviklingen av nye modellprosjekter i femårsperioden er satt til 37 milliarder euro, hvorav 18 milliarder er øremerket elbiler og hybrider.

Det tilsvarer 48,7 prosent av utviklingsbudsjettet.

Finansieringen er et viktig steg for at selskapet fra Ingolstadt skal nå målet om mer enn 20 helelektriske modeller i stallen innen 2025. Fra 2026 skal også alle nye modeller være helelektriske, og produksjonen av biler med forbrenningsmotor skal fases ut innen 2033.

Audi estimerer at det vil selge 3 millioner biler i året fra 2030, og takket være sterkere synergier med Volkswagen skal det sitte igjen med en salgsmargin på 11 prosent på lang sikt, melder Insideevs.