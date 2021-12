Nye leveringsutfordringer – toppsjefen med nedslående beskjed

Den amerikanske elbilprodusenten Rivian debuterte på børs med et brak, og kursen spratt opp i 172 dollar etter snaut en uke. Kort tid etter noteringen i begynnelsen av november falt imidlertidig kursen brått ned til rundt 100 dollar, og har stabilisert seg på det nivået.

Selskapet skal også gire opp produksjonen, og har planer om å bygge et produksjonsanlegg på fem milliarder dollar i den amerikanske delstaten Georgia. Den dårlige nyheten er at på grunn av problemer i forsyningskjeden, så har selskapet levert ut 386 av 652 produserte kjøretøy, mens målet for 2021 var på 1.200 biler.

Forsyningskjeden er derimot ikke det eneste problemet til Rivian.

I en e-post fra grunnleggeren og adm. direktør Robert Scaringe på tirsdag fremgår det at de må utsette leveringene av pickupen R1T og SUV-en R1S, som er utstyr med de største batteripakkene, til 2023.

Scaringe opplyser samtidig om at majoriteten av selskapets drøyt 71.000 forhåndsbestillinger for begge modellene i USA og Canada er for versjonen med den minste batteripakken med en rekkevidde på cirka 505 kilometer.

Rivian Amerikansk elbilprodusent etablert i 2009 med hovedkontor i California.

Grunnlegger og adm. direktør er Robert Scaringe.

Selskapet har produksjonsfasiliteter i Normal, Illinois, samt fasiliteter i Palo Alto og Carsons i California, Plymouth i Michigan, Vancouver i British Columbia og i Woking, England.

Har over 9.000 ansatte.

Produserer modellene R1T pickup og R1S, som er en SUV. I tillegg skal det produsere 100.000 varebiler til Amazon innen 2030.

20 prosent

«For å kunne sikre levering til majoriteten som har forhåndsbestilt vil vi prioritere å bygge biler med Adventure Package og stor batteripakke i løpet av det neste året med levering i 2023», skriver Scaringe i eposten, melder Reuters.

Den største batteripakken, kalt Max pack, har en rekkevidde på inntil 644 kilometer. Kun 20 prosent av forhåndsbestillingene gjelder for modeller med Max pack.

Rivian opplyser at de vil introdusere en ny tjeneste for kundene som viser hvor lang estimert leveringstid som gjelder.

Rivian-aksjen falt 3,9 prosent til 102,87 dollar, og aksjen er ned 1,3 prosent i førhandelen.