Samme modell topper salgslisten i Norge og Europa, men tyskerne selger desidert mest

At Tesla Model 3 har vært en gedigen salgssuksess for Elon Musks selskap er hevet over enhver tvil. Totalt er det solgt 35.189 Model 3 i Norge siden lanseringen i 2017, og modellen topper også salgslisten i årets 11 første måneder med 10.090 solgte eksemplarer, ifølge data fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Med 10.090 solgte Model 3, 5.888 Model Y, samt enkelte utgaver av Model S og X topper Tesla salgslistene for nybil i Norge med 16.050 solgte enheter. Andreplassen innehar Volkswagen med 15.165 biler, mens Toyota kaprer den siste pallplassen med 14.694 biler, før salgstallene fra desember er klare.

Men det er ikke bare her hjemme Model 3 selger godt. Modellen ligger også svært godt an til å bli den bestselgende elektriske bilen i Europa.

I perioden fra januar til november er det solgt 113.397 utgaver av Model 3, en oppgang på 84 prosent sammenlignet med samme periode i 2020, ifølge data fra analyseselskapet JATO Dynamics, melder Insideevs.

Den elektriske andreplassen er det Volkswagen som innehar med ID.3, og 63.109 solgte biler, en oppgang på 125 prosent sammenlignet med fjoråret. På tredjeplass ligger Renault Zoe med 60.551 solgte biler, ned 27 prosent fra 2020.

Topp 10 nybilsalg personbil januar-november Modell Antall solgte Endring 2020 til 2021 Tesla Model 3 10.090 185% Toyota RAV4 8.230 118% Volkswagen ID.4 7.927 0% Volvo XC40 6.111 191% Tesla Model Y 5.888 0% Ford Mustang Mach-E 5.841 0% Audi e-tron 5.421 −38% Skoda Enyaq 5.183 0% Nissan Leaf 4.602 1,6% Polestar 2 3.786 75%



Rekordhøy andel

Fra januar til november er elbilandelen for nybilsalget i Norge på 64,2 prosent, hybrider har en markedsandel på 27,4 prosent, mens bensin og diesel kun utgjør henholdsvis 4,4 og 4,1 prosent. Elbilandelen har økt fra 52,2 prosent i 2020, hybridsalget har gått litt ned fra 29,7 prosent, mens bensin- og diesel-salget er mer enn halvert fra henholdsvis 8,9 og 9,3 prosent markedsandel i fjor.

Norge er i en elektrisk særstilling sammenlignet med Europa, der elbilandelen ligger an til å nå 11 prosent av markedet, som likevel vil være ny rekord, ifølge European Electric Car Report utarbeidet av Matthias Schmidt.

Schmidt antyder at Tesla vil selge rundt 170.000 nye elbiler i Europa i år, godt hjulpet av Model Y, som utkonkurrerte Volkswagens ID.3 og ID.4 på salgslistene i november.

Til sammenligning er Volkswagen-konsernet, som selger elbiler i Europa gjennom Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche og Cupra, dominerende, og ligger an til 300.000 solgte biler i år. Alt tyder dermed på at tyskerne topper salgslisten, Tesla tar andreplassen, mens Stellantis kaprer den siste pallplassen.