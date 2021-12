Ellevilt produksjonstempo for Kina-Teslaer

Teslas gigafabrikk i Shanghai er verdens største produksjonssted for elektriske biler målt i produksjonsvolum. Den har allerede produsert mer enn 50.000 Model 3 og Model Y i september, oktober og november, og 50.000 biler i måneden tilsvarer en produksjonshastighet på mindre enn ett minutt pr. bil.

50.000 biler i måneden betyr også et produksjonsvolum på 600.000 biler i året.

Ifølge en rekke videoer som er postet av YouTube-kontoen Wu Wa, som har fulgt fabrikken i Shanghai helt siden konstruksjonen begynte, er produksjonstoppene for Model 3 og Y muligens enda høyere, melder Insideevs.

Den ene videoen omfatter en sekvens på ti minutter og et segment på fem minutter der nye Model Yer forlater fabrikken. Nettstedet Drive Tesla påpeker at i sekvensen på ti minutter, så forlater 16 nye biler fabrikken, som gir et snitt på 38 sekunder pr. bil. I det følgende segmentet på fem minutter forlater syv biler fabrikken, som gir en snittid på 44 sekunder pr. bil.

I video nummer to påpeker nettstedet Teslarati at snittiden for produksjon av Model 3 i en sekvens på ti minutter var 44 sekunder pr. bil.

Teslas snart ferdigbygde fabrikk i Berlin skal også klare å produsere en ny bil hvert 45 sekund, ifølge Insideevs.