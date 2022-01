De tre kinesiske elbilprodusentene som også er notert i USA startet det nye året med å alle melde inn sterke leveringstall for desember.

Til sammen rullet over 40.000 kjøretøy ut fra fabrikklokalene til Nio, Xpeng Motors og Li Auto, som er ny rekord for bilprodusentene.

Xpeng vant intern kamp

SOLGTE GODT: Elbilen Xpeng G9. Foto: Xpeng

Xpeng stakk av med den interne seieren i desember, og for 2021 sett under ett, med 16.000 leveranser – som er en ny månedlig rekord for elbilprodusenten fra Guangzhou, sør i Kina, skriver Marketwatch.

Totalt ble det rullet ut 98.155 kjøretøy fra samlebåndet deres i løpet av 2021. Det er en salgsvekst på 263 prosent fra året før.

Li Auto leverte 14.087 kjøretøy fjorårets siste måned – også det ny rekord. Totalt ble det rullet ut 90.491 kjøretøy fra produksjonsanlegget deres i Changzhou – en økning på 177 prosent sammenlignet med 2020.

10.489 kjøretøy rullet ut fra Nios samlebånd i løpet av desember. Det var noen hundre for å få til å slå deres egen rekord, som ble satt i november med 10.878 kjøretøy. Til sammen leverte Nio, som har hovedkontor i Shanghai, 91.429 kjøretøy i løpet av fjorået – opp 109 prosent fra året før.

SOLGTE GODT II: Li Auto – her fra et showroom i Shanghai. Foto: Bloomberg

Til tross for at Xpeng vant den interne kampen i 2021, er det fortsatt Nio som har levert flest kjøretøy i løpet av selskapenes levetid: Nia har levert til sammen rundt 167.000 biler, mens Xpeng har stått bak 125.000 kjøretøy og Li Auto 123.000 biler.

Dropper elbilsubsidier

Elbilsalget kan ha fått en ekstra opptur i Kina i desember på grunn av myndighetene i landet kutter subsidiene for elbiler i 2022. Dette kan ha vært med på å få potensielle kjøpere til å fremskynde bilkjøpet for å få en bedre avtale. Subsidiene kuttes fra 14.400 yuan til 10.000 yuan, og utgjør omtrent en prisøkning på 2 prosent for typiske elbiler, skriver Marketwatch.

Lavere elbilsubsidier i Kina er ikke bare noe investorer i de kinesiske bilprodusentene må tenke over, men også Tesla bør ta det innover seg da rundt en fjerdedel av Teslas salg genereres i Kina. Ifølge Marketwatch er det ventet at Tesla vil melde inn over 280.000 leveranser for hele verden i fjerde kvartal i løpet av noen dager, til tross for at salget gikk noe tilbake i november.

Sterke leveringstall kan også hjelpe aksjene i nå nye høyder i 2022. Aksjene i Tesla, XPeng og Li Auto hadde en godt fjorår og økte med henholdsvis 50 prosent, 18 prosent og 11 prosent. Mens Nio-aksjen derimot slet og falt 35 prosent i løpet av 2021. Nios markedsverdi er likevel på rundt 54 milliarder dollar, som er mer enn både Xpeng, med 43 milliarder, og Li Auto, som har en markedsverdi på 33 milliarder dollar.