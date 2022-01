Skuffende salg for tyskere i verdens største marked

Volkswagens ID-familie, som er tyskernes elektriske satsning, ble lansert i september 2019 med den foreløpig minste modellen ID.3. Deretter kom ID.4 året etter og ID.5 i november i fjor. I april 2021 ble også ID.6 lansert for salg i Kina.

Totalt har Volkswagen solgt 10.963 eksemplarer av ID.3 og 8.645 eksemplarer av ID.4 og ID.4 GTX i Norge. ID.4 ble også den tredje mest populære nybilen i fjor, kun slått av Tesla Model 3 og Toyota RAV4, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Selv om Norge er et foregangsland for salg av elbiler med en markedsandel på 64,5 prosent i 2021, så begynner andre store bilnasjoner også å komme etter. Ikke minst verdens største bilmarked, Kina.

Der solgte Volkswagen over 13.787 eksemplarer av ID.-familien i desember, som ble den fjerde måneden med et salg på over 10.000 utgaver av ID.3, ID.4 og ID.6.

Totalt solgte tyskerne 70.625 ID.-biler i Kina i fjor, ifølge CnECPost, som var under det nedjusterte målet på 80.000-100.000 eksemplarer.