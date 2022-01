Salgssjef forsnakket seg og røpte nytt rekordår for tysk premium

Tyske BMW satte ny salgsrekord i 2021 med 2,2 millioner solgte biler, og overgikk med det salgstallene fra 2019, til tross for chipmangel og trøbbel i forsyningskjedene, melder Reuters.

«For første gang bikker salget 2,2 millioner biler og BMW er på førsteplass i det globale premium-segmentet for bil», sier en talsperson for selskapet til Reuters.



Det tyske nyhetsbyrået dpa (Deutsche Presse-Agentur) var først ute med å rapportere tallene etter at salgssjefen Pieter Nota røpet seg i et intervju. BMW-gruppen, inkludert Mini og Rolls-Royce, oppnådde «solid salgsvekst», sa Nota, som også venter «høyere profitabel vekst inn i 2022».

Tyskerne slipper de offisielle tallene neste uke.

Tosifret økning

BMW er også et svært populært merke her hjemme, og havnet i 2021 på femteplass med et nybilsalg på 11.119 enheter. Det er en salgsoppgang på 15,5 prosent fra 2020, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Foran seg på listen hadde det Volvo, Toyota, Volkswagen og Tesla på toppen.

BMW hadde likevel kun én modell inne på topp 20-listen over de mest solgte bilene på modellnivå. Det var X3, som har blitt lansert med helelektrisk drivlinje, med et salg på 2.695 nye biler, og som holdt til en 18-plass.