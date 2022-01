Nikola-bestilling på opptil 100 lastebiler

Nikola har inngått en intensjonsavtale med USA Truck for salg av ti Nikola Tre Bev-trucker fra Thompson Truck Center, fremgår det av en melding onsdag.

Thompson Truck Center inngår i Nikola Corporation og vil stå for salg, service, vedlikehold og nødvendig infrastruktur for drift av truckene. Det er videre ventet at truckene leveres i første halvdel av 2022.

Avtalen inneholder en opsjon for kjøp av ytterligere 90 trucker.