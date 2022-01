Tesla høster kritikk etter åpning av utsalg i Xinjiang

Tesla åpnet nyttårsaften bilutsalg i Xinjiang-provinsens hovedstad Urumqi. Kritikken lot ikke vente på seg.

Republikaneren Marco Rubio anklaget i en twittermelding Tesla for «å hjelpe det kinesiske kommunistpartiet med å dekke over folkemord og slavearbeid i regionen».

President Joe Bidens talsperson Jen Psaki fulgte opp og sa at «verdenssamfunnet, både den offentlige og private sektor, kan ikke lukke øynene for det som skjer i Xinjiang».

Interneringsleirer

Kina har høstet sterk internasjonal kritikk for behandlingen av de muslimske uigurene i provinsen og har ifølge menneskerettighetsorganisasjoner satt over 1 million av dem i interneringsleirer.

Uigurene utsettes også for tvangsarbeid, tvungen sterilisering, tortur og indoktrinering, har det kommet fram. USA kaller det et folkemord.

Myndighetene i Beijing avviser dette og slo torsdag også tilbake mot kritikken etter Tesla-åpningen i Urumqi.

– Løgner

– USA er dobbeltmoralske, sa en talsmann for kinesisk UD.

– Dette er løgner som for lengst er avslørt, sa Wang Wenbin.

Kina avviser ikke eksistensen av leirer for uigurer i Xinjiang, men hevder at det kun er snakk om et tilbud om omskolering for å hindre at uigurene rekrutteres til islamsk ekstremisme.

Council on American-Islamic Relations oppfordrer Tesla til å stenge bilutsalget i Urumqi.

– Amerikanske selskap bør ikke drive forretningsvirksomhet i en region der en religiøs og etnisk minoritet utsettes for folkemord, sier organisasjonens kommunikasjonssjef Ibrahim Hooper.