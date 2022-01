Leasingselskapet ALD Automotive meldte torsdag at det kjøper opp LeasePlan en transaksjon på 4,9 milliarder euro, tilsvarende om lag 50 milliarder kroner. Transaksjonen gjøres i en kombinasjon av aksjer og kontanter.

At de to konkurrentene var i samtaler om en sammenslåing ble kjent i oktober i fjor. Samme måned ble det kjent at LeasePlan hadde solgt den digitale plattformen CarNext til Constellation Automotive Group, et av de ledende selskapene på digitalt bruktbilsalg i Europa.

ALDs morselskap,Société Générale, vil sitte på en eierandel på omtrent 53 prosent i det fusjonerte selskapet, mens LeasePlan-aksjonærene får 30,75 prosent i selskapet som foreløpig omtales som NewALD.

3,5 millioner kjøretøyer

Det fusjonerte selskapet forespeiler en flåtevekst på om lag 6 prosent pr. år, ved sammenslåingen har selskapet 3,5 millioner kjøretøyer globalt og verdens største flåte med elektriske kjøretøyer.

Hvilke følger sammenslåingen får for ALD og LeasePlan i Norge er ennå ikke klart.

– Vi vil ha løpende dialog med konkurransemyndigheter og finansinstitusjoner for å få oppkjøpet på plass, sier ALD Norge-sjef Anne-Cécile Huet til BilNytt.no.



Ifølge bransjenettstedet omsatte ALD i Norge for 596 millioner kroner i 2020, mens LeasePlan omsatte for 3,3 milliarder kroner.