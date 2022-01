Salgsrekord for britisk luksus

Den britiske luksusbilprodusenten Bentley hadde et rekordår i 2021 med en salgsoppgang på 31 prosent, ifølge en melding fra selskapet.

Salget endte på 14.659 biler, opp fra 11.206 i 2020.

Premium- og luksusbilsalget har økt i 2021, til tross for halvlederutfordringer og problemer i forsyningskjedene, spesielt i viktige markeder som Kina og USA. Bentley opplyser om at salget i Kina økte med 40 prosent i fjor, og 39 prosent i USA.

De to markedene utgjør alene nærmere 60 prosent av det totale salget.

«2021 var nok et år med mye uforutsigbarhet, men jeg er glad for at vi har kommet oss igjennom det verste og levert veldig gode salgstall», sier adm. direktør i Bentley, Adrian Hallmark.

SUV-en Bentayga, med en startpris på 2,28 millioner kroner i hybridutgave, ble Bentleys mest solgte bil i fjor, godt hjulpet av det nye hybridalternativet. Britene har også forpliktet seg til å bli helt elektriske innen 2030.