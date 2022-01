Elbilveksten preger Bloomberg Intelligence-listen over 50 selskaper å følge med på i år. Analysesjef Tim Craighead forklarer hvorfor Tesla ikke er med.

Bloomberg Intelligence er ute med en liste over 50 selskaper å holde et øye med i 2022.

– Listen bygger på en rekke temaer, hvorav noen virkelig utmerker seg, sier analysesjef og Europa-strateg Tim Craighead til nyhetsbyråets egen TV-kanal.

Gjeninnhentingen etter coronapandemien er et slikt tema, og forklarer innlemmelsen av reiserelaterte selskaper som Airbnb, TUI og den kinesiske hotellkjeden Huazhu. Behovet for vaksiner vil trolig fortsette, og Pfizer er derfor også med.

Det samme gjelder FedEx og Netflix, selskaper som nyter godt av alle varene vi sender og all TV-en vi ser.

Elbiler

Fremveksten av elbiler og tilstøtende produksjon av batterier og annet utstyr er et tema som går igjen, med selskaper som Volkswagen, Nio, Nidec og SK innovation alle på listen. Tesla er derimot ikke å finne.

– Mange tenker på Volkswagen som «old school» og produsent av en gammel bil i det som er Teslas verden. Vi tror 2022 er året da Tesla kan bli detronisert av Volkswagen på produksjon. I tillegg kommer en potensiell børsnotering av Porsche, som nå er i ferd med å bli superelektrisk orientert. Det er en ny historie, fortsetter Craighead.

Kjæledyr

Et av de mer eksotiske innslagene på listen er amerikanske Freshpet, som satser på bærekraftig dyremat. Selskapet er et spill på at husdyr-trenden som skjøt fart under corona vil rulle videre.

– Hele ideen om humaniseringen av kjæledyr har endret dynamikken. Freshpet står foran en stor kapasitetsutvidelse som vil gjøre selskapet i stand til å løfte inntektene og inntjeningen høyere enn ventet, sier Bloomberg-strategen.

Alphabet, BP, Coca-Cola, Evergrande, First Solar, General Motors, Roblox, Samsonite, Tencent og Victoria's Secret er blant andre kjente navn på 50-listen.