Tyskere snuser på deltakelse i verdens største motor-sirkus

Den tyske bilprodusenten Audi vurderer å gjøre inntog i Formel 1-sirkuset, og det vil ta en beslutning innen utgangen av første kvartal eller i starten av andre kvartal, ifølge en kilde tett på saken som Reuters har vært i kontakt med.

Temaet skal tas opp på et styremøte i slutten av februar, med en påfølgende endelig beslutning kort tid etter.

Den tyske avisen F.A.Z. rapporterte på onsdag at Volkswagens styre innen slutten av februar vil avgjøre om både Audi og Porsche skal entre Formel 1. Volkswagen ville ikke svare på Reuters henvendelse, mens en talsperson for Porsche har sagt at beslutningen fortsatt blir diskutert.

Utfordrere og budsjettak

Hvis styret gir grønt lys til Audi og/ eller Porsche vil det blant annet møte motstand på Formel 1-banen fra en etablert tysk konkurrent, Mercedes. De har både eget lag og motor-avtaler med lagene Aston Martin, McLaren og Williams.

Alfa Romeo har også et eget lag, i tillegg til Ferrari, som produserer motorer til begge lagene og til Haas. Franskmennene er representert gjennom Alpine-laget med Renault-motor.

Fra 2021-sesongen ble det satt et nytt budsjettak pr. lag på 145 millioner dollar pr. sesong, som skal ned til 135 millioner innen 2023. Det rammet de tre største lagene – Mercedes, Ferrari og Red Bull – hardt, ettersom de brukte rundt 400 millioner dollar hver pr. sesong, ifølge Forbes.