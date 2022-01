Bikket magisk grense etter kursdobling på 7 mnd.

Den amerikanske bilprodusenten Ford bikket 100 milliarder dollar i markedsverdi for første gang på torsdag etter at aksjekursen har gått 156 prosent det siste året. Ved stengetid var den nøyaktige markedsverdien på 99,98 milliarder dollar.

Bare den siste måneden har kursen løftet seg 22 prosent, de siste tre månedene er den opp 61 prosent og det siste halvåret er oppgangen på 74 prosent. Ford er dermed mer verdt enn rivalen General Motors, med en markedsverdi på rundt 90 milliarder dollar, og børsferskingen Rivian, som er verdsatt til cirka 71 milliarder dollar.

Ford blir derimot parkert av Tesla, som har en markedsverdi på rundt 1.035 milliarder dollar.

Elektrisk suksess

Hovedårsaken Ford-aksjens kursoppgang det siste året er selskapets elektrifiseringsstrategi. Det satses tungt på elektriske modeller fremover, blant annet gjennom Mustang Mach-E og ikke minst den elektriske utgaven av pickupen F-150, F-150 Lightning.

Ford har nå åpnet for bestilling av F-150 Lightning, og for kort siden bestemte det seg for å nesten doble produksjonen, til 150.000 pickuper i året. Produksjonen av Mach-E skal også tredobles, og Ford anslår en produksjon på mer enn 200.000 utgaver av SUV-en pr. år i løpet av 2023.

Gode nyheter på løpende bånd for den tradisjonelle bilprodusenten har fått Deutsche Bank-analytikeren Emmanuel Rosner til å oppdatere kursestimatene.

«Vi tror at Fords resultater i fjerde kvartal vil komme inn over konsensus basert på fortsatt sterke priser i bilsektoren som vil motvirke de økte råvareprisene», sier Rosner til Reuters.

Analytikeren hever dermed kursmålet til 24 dollar, fra tidligere 18, godt over det gjennomsnittlige kursmålet på 21,85 dollar fra Wall Street-analytikere som har dekning på aksjen. 24 dollar er likevel under sluttkursen på 25,02 dollar torsdag.