California-selskapet Lucid har begynt å produserer elbiler for det amerikanske markedet og retter nå øynene mot lansering i Europa.

Der er Norge en del av planene, og vil bli det første markedet i Skandinavia der elbilmerket vil etablere et showroom, eller studio, som Lucid har valgt å kalle sentrumsnære lokaler.

– Vi planlegger å åpne Studio i München i mai – deretter Zürich, Amsterdam og så Oslo, sier Kayvan Nikjou, PR- og kommunikasjonssjef for Lucid i Europa, Midt-Østen og Afrika, til Bilbransje24, som var først ute med saken.



Lucid Motors Amerikansk elbilmerke med base i California som startet under navnet Atieva i 2007.

Peter Rawlinson begynte som teknologidirektør i 2013 og ble adm. direktør i 2019. Han har blant annet vært sjefsingeniør i Jaguar og Lotus og var ansvarlig for Teslas Model S-utvikling før han gikk til Lucid.

Selskapet gikk på børs 26. juli 2021 og har en børsverdi på 69,5 milliarder dollar. Siden børsdebuten har aksjen steget 327 prosent.

Lucid Air er merkets foreløpige eneste modell.

Planen er at studioet i Oslo skal åpne medio neste år, og at et påfølgende studio skal åpnes i Paris. Planene er uansett på et tidlig stadie og rekkefølgen kan endres, opplyser Nikjou om.

– Ideelt sett ønsker vi å ha flere Studio i Norge, men vi får se an etterspørselen, sier han til Bilbransje24.



Nikjou bekrefter også at selskapet ønsker å gjøre alt selv og at de rekrutterer folk fra Norge for å hjelpe til med å bygge opp en struktur. Selskapet er uansett åpent for ulike løsninger, avhengig av hva som fungerer best i de ulike markedene.

Lucid har allerede fire stillingsannonser ute på egne nettsider med base i Oslo.

Lucid Air

Foreløpig har Lucid én modell med navnet Lucid Air, som tilbys i fire varianter; Pure, Touring, Grand Touring og Dream Edition, der sistnevnte er en spesialutgave med stengt reservasjonsliste.

I slutten av september i fjor bekreftet adm. direktør Peter Rawlinson at de første Lucid Air-modellene trillet av samlebåndet, og de første bilene ble levert til kundene i oktober.

Pr. 15. november i fjor hadde selskapet også 17.000 reservasjoner inne og det har guidet mot et produksjonsvolum på 20.000 biler i 2022. I første omgang er det Lucid Air Dream Edition og Grand Touring-utgavene som prioriteres, før de to mer rimelige utgavene, Touring og Pure.

Nikjou bekrefter også at Lucid vil vise frem biler på norske veier allerede i år.

– Vi planlegger å presentere bilen for utvalgte medier allerede i år, gjerne med en kjøretur til vestkysten, sier han.

Selskapet er også i gang med «Project Gravity», en luksuriøs, stor SUV, som er ventet å bli avduket i 2022.