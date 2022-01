Må sette ny rekord for å innfri målene

Japanske Toyota ligger klart bak skjema i produksjonsplanen for regnskapsåret som løper ut mars. Bilgiganten vil nå produsere mer enn 700.000 biler globalt i februar, 10 prosent flere enn i februar i fjor, men vil fortsatt måtte produsere rekordmange biler i mars – rundt én million – for at helårsmålet på ni millioner biler skal nås, melder japanske Nikkei.

Tidligere hadde Toyota planlagt å produsere opp mot 900.000 biler i februar for å hente seg inn, etter at nye smittebølger i Asia har gått ut over komponentforsyningene og dermed produksjonen.

Til sammenligning produserte selskapet 660.000 biler i februar i fjor, 620.000 i februar 2020 og 720.000 i februar 2019, ifølge den japanske avisen.

Produksjonsmålet for helåret ble i september redusert fra 9,3 millioner til 9,0 millioner. Ifølge Nikkei holder Toyota på 9-millionersmålet, til tross for produksjonskuttet neste måned.