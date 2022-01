Ser 50 prosent nedside i markedsleder – nevner tre alternativer

Hedgefondforvalter David Neuhauser i Chicago-baserte Livermore Partners tror Teslas regjeringstid snart er over.

Etter en opptur på 45 prosent i fjor har aksjen til den regjerende elbilkongen falt 12 prosent hittil i år.

– Elon Musk har bygget Tesla på en måte som gjør at det bare er nedside ganske enkelt fordi vi kommer til å se et enormt press fra elbilprodusentene som var langt bak Tesla, sier Neuhauser i et videointervju med CNBC.



Forvalteren tror imidlertid ikke at Tesla vil gi fra seg tronen umiddelbart. Han understreker at Tesla er nummer én i dag og vil fortsette å være det.

Største bekymringspunkt

Neuhauser forventer at Tesla vil øke leveringene etter hvert som fabrikkene blir operasjonelle, men tror at selskapet vil få det vanskelig med å øke verdien på selskapet. Det på grunn av at den stadig større konkurransen vil ta en bit av Teslas marginer og priser.

Han spår også nedtur på grunn av den sykliske måten bilindustrien fungerer på.

– Det er det største bekymringspunktet for meg. Jeg tror aksjen har nedside på 50 prosent når den tid kommer, spår Neuhauser, uten å ville gå i detalj på når det kommer til å skje.

Andre analytikere er imidlertid fremdeles bullish på Tesla. Morgan Stanley økte nylig kursmålet til 1.300 dollar – 25 prosent over gårsdagens sluttkurs. Goldman Sachs har satt kursmålet til 1.200 dollar. Begge meglerhusene anser Tesla som et av sine toppvalg for 2022.

Billigere alternativer

Neuhauser ser andre måter tjene på elbilsektoren.

– Jeg tror det er billigere steder å legge pengene i elbilsfæren, sier han og nevner navn som Volkswagen, Ford og General Motors.

– Disse aksjene har hengt etter i så lang tid når det kom til elbilrevolusjonen, men de siste månedene har vi sett dem komme til live og utkonkurrert Tesla.