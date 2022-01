Bilkjempe sluker 25 prosent av batterisatsning

Volkswagen utvider batterisatsningen ytterligere og har sikret seg 25 prosent av det amerikanske selskapet 24M Technologies, som utvikler prosesser og plattformer for produksjon av litiumbatterier, melder Insideevs.

Avtalen er et strategisk samarbeid, og mer spesifikt så utvikler det Cambridge-baserte oppstartselskapet en såkalt SemiSolid plattform som, ifølge selskapet, skal forbedre produksjonsprosessen av batterier.

Det neste steget i avtalen er at Volkswagen skal etablere et heleid datterselskap som sammen med 24M vil «utvikle SemiSolid teknologi knyttet til batteriproduksjon for bruk i bilindustrien».

Volkswagen har fra før investert tresifret millioner dollar i prosjektet.

Andre partnere av 24M Technologies er GPSC, Kyocera, AXXIVA, LucasTVS, Koch Strategic Platforms og norske Freyr.